Mutirão de cirurgias bariátricas em João Pessoa pelo SUS

O programa Opera Paraíba realiza, neste sábado (13) e domingo (14), o primeiro ciclo de cirurgias bariátricas de 2024. Os procedimentos estão acontecendo na Maternidade Frei Damião, em João Pessoa, unidade vinculada à rede hospitalar estadual.

O Opera Paraíba é uma iniciativa do Governo da Paraíba que visa beneficiar paraibanos que estão na fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado para se submeterem a cirurgias eletivas. Durante os dois dias serão ofertadas 12 cirurgias, contemplando pacientes para o tratamento da obesidade. A doença, ligada ao excesso de peso, está comumente associada à quadros de hipertensão, diabetes tipo 2 e colesterol alto, além de problemas respiratórios e dificuldade para dormir.

A diretora da unidade, Marcela Tárcia, disse que a Maternidade Frei Damião começou a fazer cirurgias bariátricas pelo Opera Paraíba em 25 de novembro de 2023 e até dezembro realizou 14 procedimentos.

Segundo a gestora, a previsão é oferecer as bariátricas a cada 15 dias. “Em menos de um mês da implantação das bariátricas aqui na Frei, conseguimos executar 14 procedimentos, e para este ano, nosso objetivo é realizar 12 cirurgias a cada 15 dias. Com isso, vamos estar contribuindo para o avanço da saúde pública da Paraíba, ao mesmo tempo em que estaremos proporcionando bem-estar a esses pacientes,” detalha.

O recepcionista de hotel Ricardo Oliveira é um dos pacientes contemplados, e relata uma série de problemas de saúde decorrentes do sobrepeso. Para ele, a cirurgia significa ganho em qualidade de vida.

“Por conta do meu peso eu desenvolvi muita coisa que tem refletido na minha saúde, como hérnia, diabetes, pólipo, dor no joelho, dificultando minha mobilidade, pressão instável. E agora, com a cirurgia, sei que vai ser muito melhor, vou ter qualidade de vida, e isso vai ser bom pra minha família também, que sofre em me ver doente,” conta.

Para participar do Programa, os pacientes obesos que necessitem de cirurgia bariátrica devem, inicialmente, dirigir-se a uma Unidade Básica de Saúde e pedir o encaminhamento ao Opera Paraíba.

Com encaminhamento em mãos, é preciso que o paciente faça a solicitação por meio da Secretaria de Saúde de seu município ou realize o cadastro no site operaparaiba.pb.gov.br preenchendo os dados pessoais, comprovante de residência e anexando exames e laudos médicos.

Após essa fase, ele terá agendada sua primeira consulta. Nela, será avaliado se o candidato se enquadra nos critérios de indicação cirúrgica. Em caso positivo, o fluxo continua com a realização de exames pré-operatórios e obtenção de pareceres da equipe multidisciplinar.