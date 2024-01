Médico orienta sobre o atendimento em caso de acidentes com águas-vivas

O período das férias de verão é o momento preferido da maioria das pessoas para irem à praia aproveitar o calor e tomar banho no mar, mas é necessário tomar alguns cuidados.

Além do protetor solar para evitar as queimaduras solares, é importante também ficar atento para evitar acidentes com caravelas e águas-vivas dentro do mar, pois elas podem causar queimaduras nos seres humanos.

O médico clínico geral, Felipe Montenegro, que atua na Rede Municipal de Saúde, orientou como a população deve proceder em casos de acidente com esses animais marinhos.

“É importante reconhecer os sintomas, saber se o paciente teve um banho de mar associado à lesão, que vem acompanhada de vermelhidão e ardor, se percebeu a lesão assim que saiu do banho de mar e se está associada a algum outro sinal sistêmico”, alertou.

Ele explicou que, se o ardor e a vermelhidão não estiverem associados a outros sintomas, o paciente pode procurar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

“A partir do reconhecimento desses sintomas, a pessoa deve procurar um pronto atendimento para que seja retirada a toxina da lesão, pois o veneno é tóxico e pode aumentar os sintomas na região lesionada. Uma UPA consegue abarcar esse atendimento e gerar as orientações adequadas sem a necessidade do paciente ir a um hospital”, afirmou Felipe Montenegro.

De acordo com o médico, alguns cuidados podem ser tomados antes do atendimento. “Pode aplicar vinagre comum na região lesionada e compressa com água quente para aliviar a dor, evitando o contato direto com água doce ou qualquer tipo de pano seco, pois isso pode espalhar o veneno”, orientou.

Ainda segundo o médico, um paciente que apresenta sinais sistêmicos como febre, sonolência, queda de pressão, lesão muito extensa ou outros sintomas que alertem a família ou o próprio paciente, é importante procurar o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, referência para este tipo de atendimento.

Para os casos mais simples desse tipo de queimaduras, a Rede Municipal de Saúde disponibiliza quatro UPAs, que estão localizadas nos bairros de Jardim Oceania, Bancários, Valentina Figueiredo e Cruz das Armas.