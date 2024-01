Cedmex da Paraíba atendeu 56 mil pessoas em 2023

O Centro Especializado de Dispensação de Medicamentos Excepcionais (Cedmex) atendeu, em 2023, 56 mil usuários e realizou mais de 584 mil atendimentos. O Cedmex tem como objetivo fornecer à população alguns tipos de medicamentos para doenças crônicas e até mesmo doenças raras.

Atualmente, o centro atende 104 condições clínicas preconizadas em 93 Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs). O acesso aos medicamentos acontece por meio de protocolos elaborados pelo Ministério da Saúde, de abrangência nacional, que norteiam as prescrições médicas dos medicamentos, que são distribuídos gratuitamente.

O fornecimento de medicamentos padronizados no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) obedece os critérios de diagnóstico, indicação de tratamento, inclusão e exclusão de pacientes, esquemas terapêuticos, monitoramento, acompanhamento e demais parâmetros contidos nos PCDTs.

De acordo com a gerente executiva de Assistência Farmacêutica, Wênia Brito, no ano de 2023, foram investidos R$ 170 milhões na aquisição de medicamentos feita por meio da pactuação entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. “Nós temos mais de 170 medicamentos disponíveis, 54% desse total é fornecido pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde. O Estado disponibiliza 30% desses medicamentos com recurso próprio, através da Secretaria de Estado da Saúde, e ainda adquire 16% com financiamento de recurso federal”, explicou.

Para ter acesso aos medicamentos, o usuário deve realizar o cadastro em uma das unidades autorizadas e apresentar os documentos solicitados. Para os que residem em João Pessoa, o cadastramento deve ser realizado na sede do Cedmex, localizada na Av. Maximiano Figueiredo, 453 – Centro. Nos demais municípios, os usuários devem procurar uma das 12 Gerências Regionais de Saúde ou uma das farmácias dispensadoras, disponíveis nos municípios de: Santa Rita, Bayeux, Conde, Mari, Sobrado, Santa Inês, Uiraúna, São Bento e Sapé.

Todas as informações sobre medicamentos, patologias, medicações e documentos necessários para o cadastro no Cedmex estão disponíveis no Portal da Cidadania, no endereço https://portaldacidadania.pb.gov.br/ , clicando na aba Saúde.