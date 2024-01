No quadro ‘De Bem com o Espelho’, do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes (foto) reforçou a importância dos cuidados com a pele no verão.

Ela frisou que o uso do protetor solar é muito importante, especialmente nesse período.

Para praia e piscina, o recomendado é o uso de protetores que tenham resistência à água.

Ouça aqui o podcast completo e saiba mais.