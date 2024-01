O médico Sebastião Viana, diretor do Hospital de Trauma de Campina Grande, falou à Rádio Caturité FM, nesta terça-feira (9), sobre o serviço de hemodinâmica da unidade, que trata pacientes com os primeiros sintomas do AVC (Acidente Vascular Cerebral) e, em até quatro horas, pode reverter o quadro e deixar o paciente sem sequelas.

Ele disse à reportagem do Jornal da Manhã que é importante que as pessoas ao perceberem os primeiros sinais busquem o Trauma, que hoje é referência no setor de hemodinâmica.

– Somos referência, temos serviços de hemodinâmica que trata o paciente quando começam os primeiros sintomas. O paciente ao perceber o início deve ir ao hospital, pois lá nós temos quatro horas e meia para tratar e fazer ele passar pelo AVC sem sequelas. É importante lembrar que a prevenção ao AVC (Acidente Vascular Cerebral) começa em casa. Temos que controlar a pressão arterial, controlar a diabetes, fazer dieta, praticar exercícios físicos. São mudanças de estilo de vida para evitar as doenças cardiovasculares e outras enfermidades – salientou.

Veja a orientação completa no vídeo:

Vídeo: Paraibaonline

Inscreva-se no canal do YouTube do Paraibaonline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui