Em uma entrevista concedida à Rádio Campina FM nesta quarta-feira (10), Filipe Reul, diretor executivo de relações com o Sistema Único de Saúde (SUS) do Hospital HELP, anunciou a ampliação dos serviços oferecidos pela instituição médica ao SUS.

Na última segunda-feira (8), a direção do hospital se reuniu com o secretário de Saúde de Campina Grande, Dunga Júnior, para discutir maneiras de ampliar os serviços contratualizados com a unidade hospitalar.

“O hospital HELP, que desde o ano passado, desde maio de 2023, já vem prestando serviços ao SUS na parte hospitalar, mais precisamente na UTI pediátrica, leitos de internação, cirurgias eletivas, hemodiálise e exames de imagem, planeja expandir ainda mais sua oferta de serviços, considerando a excelência dos serviços que são executados pelo hospital”, afirmou o diretor executivo.

Entre as novidades, Reul destacou a abertura iminente da UTI neonatal no hospital HELP, que disponibilizará 7 leitos para o SUS. Segundo o diretor, “é bem crítica a oferta de leitos de UTI neonatal [na região] e o Hospital HELP vem para suprir essa demanda”. Foi solicitada a abertura da parte de obstetrícia para dar suporte ao ISEA, com o hospital HELP também oferecendo partos ao SUS.

Reul afirmou que 2024 trará muitas novidades, incluindo a abertura de mais serviços, principalmente para o SUS. “Estamos em definição de quando será dado início a essa oferta de serviços para que a gente possa complementar cada vez mais a rede do Sistema Único de Saúde aqui da cidade de Campina Grande”, concluiu.