Trauma adota medidas de restrição para por conta do aumento de casos de covid

A direção do Hospital de Trauma de Campina Grande vai restringir visitas e trocas de acompanhantes na unidade como forma de prevenção para evitar a circulação da covid no local.

A medida foi tomada depois do aumento dos casos da doença na cidade e, segundo o diretor do hospital, o médico Sebastião Viana, são ações que visam proteger os pacientes e os funcionários que atuam no local. O uso de máscaras também voltou a ser obrigatório.

Durante entrevista à Rádio Caturité FM, Viana fez um apelo à população para que procurem os postos de vacinação para atualizar as doses que previnem contra a covid.

– A covid vai permanecer por anos e por isso temos que ter os cuidados máximos. Temos uma experiência traumática, por isso o nosso foco é fazer o controle. Infelizmente não temos a adesão da vacinação. Os postos estão cheios de vacinas e vazios de pessoas procurando para tomar a sua dose. No hospital todos os profissionais, pacientes e acompanhantes estão de máscaras e caso sejam contaminados ficaram isolados em uma ala só de covid. Restringimos as visitas e as trocas de acompanhantes para que a gente possa controlar, pois sabemos que é um momento sensível – ressaltou.