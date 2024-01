O Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, localizado em Campina Grande, registrou um aumento no número de atendimentos por dores abdominais no ano de 2023.

Segundo o médico Sebastião Viana, diretor da unidade, apesar da alta demanda, o Trauma não trata dores, a não ser que sejam casos que precisem de intervenção cirúrgica.

– O Hospital de Trauma não é referência para dor, a dor é atendida se o paciente vier referenciado de uma outra unidade, seja posto de saúde, UPA ou unidade básica de saúde. Se a dor for questão cirúrgica, aí sim é necessário ir ao Trauma. Apendicite, vesícula inflamada, diverticulite, aí sim, nós atendemos, mas dor que não é caso de cirurgia não é o Trauma que trata – afirmou.

Viana disse que a população precisa se conscientizar, pois os atendimentos sobrecarregam o hospital, que é referência em traumatologia.

Confira o vídeo:

Vídeo: Paraibaonline

Inscreva-se no canal do YouTube do Paraibaonline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui