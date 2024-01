A Secretaria de Saúde de Campina Grande começou nesta terça-feira, 9, a disponibilizar a vacina bivalente contra a Covid-19 como vacina de rotina para públicos prioritários, de acordo com orientação do Ministério da Saúde.

A vacinação contra a Covid-19 foi incluída no Calendário Nacional de Imunização, com doses anuais e semestrais de acordo com cada grupo com maior risco de desenvolver formas graves da doença, independentemente do número de doses prévias recebidas.

A recomendação para doses de reforço da vacina contra covid-19 é diferente para cada grupo prioritário. Receberão vacinação anual as pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI), e seus trabalhadores; Indígenas; ribeirinhos; quilombolas; trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente; pessoas com comorbidades; pessoas privadas de liberdade a partir de 18 anos; funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas vivendo em situação de rua.

Receberão vacinação a cada 6 meses os seguintes grupos prioritários: pessoas de 60 anos ou mais; gestantes e puérperas; pessoas imunocomprometidas.

Já as crianças de 6 meses a menores de 5 anos não vacinadas ou com esquema de vacinação incompleto devem completar o esquema de 3 doses. Será realizada, ainda, a vacinação de pessoas com mais de cinco anos, que não foram vacinadas anteriormente ou receberam apenas uma dose.

Em Campina Grande, as doses estão disponíveis nas unidades de saúde com sala de vacina, nas policlínicas, no Terminal de Integração e no Natal Iluminado.