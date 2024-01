O secretário de Saúde do município de João Pessoa, Luís Ferreira, em entrevista concedida à imprensa, nesta segunda-feira (08), ao fazer um balanço do setor na Capital ao longo de 2023, comentou sobre a gestão do então ministro da Saúde Marcelo Queiroga, na gestão de Jair Bolsonaro.

Para o secretário, esperava-se mais das ações de um paraibano que estava ocupando um ministério, mas ficou decepcionado.

Queiroga é um dos postulantes ao cargo de prefeito nas eleições de outubro pelo PL. Contudo o secretário ressaltou que a sua crítica era técnica.

“Só para deixar claro, não sou filiado a partido nenhum e nem tenho talento para política, mas nós tínhamos um isolamento muito grande na gestão anterior no Ministério da Saúde em relação ao Ministério atual”, disse.

Segundo Ferreira, já fazia algum tempo que não existiam habilitações novas em João Pessoa, tanto é que, no primeiro ano de gestão, se foi poucas vezes ao Ministério da Saúde, porque a política de integração com os municípios não era aberta – mesmo com um paraibano no cargo.

“Fui surpreendido com a fase mais difícil que nós tivemos, em relação à cardiologia”, revelou o secretário, que disse ainda que o que foi feito na gestão de Queiroga, inviabilizou atendimentos com a redução do valor do repasse da tabela de preço do SUS em quase dez vezes para procedimentos cardiológicos e os prestadores de serviços pararam de fornecer.

Ele exemplificou a cirurgia de cateterismo, que precisa de um stent que custa R$ 2 mil, que era o que o Ministério da Saúde repassava e comprava-se a empresas credenciadas e passou para R$ 300,00, sem possibilidade de manter a redução.

“Nós temos um exemplo na cidade que é o Hospital Dom Rodrigo, que paramos de fazer parceria por conta dos preços serem incompatíveis e não ter a possibilidade de se manter”, explicou.

Agora no governo Lula, com a ministra Nísia Trindade, conforme o secretário, os valores voltaram ao que eram.

“Ainda são valores defasados, às vezes o valor é menor do stent, mas o hospital tem a diária de UTI, diária de enfermaria, tem outras formas que tornam minimamente rentáveis para os serviços ”, disse.

Segundo ele, as empresa achavam até que havia sido um erro do Ministério e se dispuseram a continuar com os serviços, uma incongruência que logo seria sanada, “mas precisou realmente mudar a gestão para os fatos se normalizarem no setor de saúde do Brasil”, atestou o secretário