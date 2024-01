Médico faz alerta sobre riscos da exaustão emocional na saúde das mulheres

O médico Antônio Henriques, titular do quadro “Consultório JM”, do Jornal da Manhã, da Caturité FM, usou a coluna deste sábado (06), para fazer um alerta sobre os riscos da sobrecarga mental na saúde das mulheres.

Ele afirmou que de acordo com uma pesquisa feita pela Ong Think Olga, 45% das mulheres no Brasil tem diagnóstico de ansiedade ou depressão e uma das principais causas é o cansaço emocional.

– As mulheres tem menor reconhecimento do trabalho que produzem, principalmente afazeres domésticos e com as crianças. Elas fazem um trabalho invisível e não remunerado e quando sai para trabalhar continua com as responsabilidades. Tudo isso cansa e adoece as mulheres provocando cansaço físico e mental, irritabilidade, alterações de sono, estresse e sobrecarga mental – frisou.

Henriques aconselhou as mulheres a buscarem ajuda psicológica e dividir as tarefas domésticas para evitar a exaustão.

Além disso, buscar hábitos mais saudáveis também são alternativas para que o corpo e a mente fiquem em equilíbrio.

– É preciso que a mulher tome consciência da situação, refletir sobre a exaustão emocional e dividir o trabalho. Práticas de atividades físicas, meditação e psicoterapia são hábitos muito importantes que ajudam as mulheres a diminuir essa carga mental – pontuou.

Ouça: