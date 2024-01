Vacina contra Covid-19 passa a fazer parte do calendário de rotina na Paraíba

A partir deste ano, a vacina contra a Covid-19 vai apresentar algumas mundaças, segundo informações do Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES)/Núcleo de Imunização.

As doses para as crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade passarão a fazer parte da rotina da caderneta da criança, conforme o Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde.

Outras mudanças previstas são que, acima de cinco anos, a vacina contra Covid-19 será direcionada para os grupos prioritários formados por pessoas privadas de liberdade, vivendo em instituições de longa permanência, imunocomprometidas, em situação de rua, com deficiência permanente, com comorbidades, gestantes e puérperas, idosos acima de 60 anos, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, trabalhadores da saúde, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas.

Segundo a técnica do Núcleo de Imunizações da SES, Milena Vitorino, nas crianças serão aplicadas três doses.

“A primeira dose será aos seis meses de idade; a segunda, aos sete meses; e a terceira, aos noves meses. Caso a criança não seja vacinada nesse período, ela vai tomar as três doses até quatro anos, 11 meses e 29 dias. Lembrando que sempre vai ser a dose licenciada para a faixa etária, conforme o PNI”, explicou.

Nos grupos prioritários a dose pode ser anual ou semestral. Para idosos, gestantes, puérperas e imunossuprimidos, a vacinação será semestral.

Para todos os grupos, a vacinação independe da quantidade de doses que já tenham sido tomadas, nos anos anteriores com intervalo de seis meses da última dose.

A vacinação contra a covid-19 será ofertada em todas as salas de vacinas dos 223 municípios do estado.