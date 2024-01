No quadro ‘Sou do Campo’, do programa Conexão Caturité, o extensionista rural Iácome Coelho, da Empaer de Lagoa Seca, falou sobre o botulismo e suas complicações para a pecuária.

Ele explicou que o botulismo é uma doença que não é contagiosa e precisa ter aproximação com a bactéria. A bactéria pode provocar sintomas diversos, entre eles, enrijecimento, gangrena gasosa e paralisia.

São mais de 200 variedades de sintomas que a bactéria pode provocar nos animais.

Ouça aqui o podcast completo e saiba mais.