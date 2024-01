No quadro ‘Saúde Mental’, do programa Conexão Caturité, a psicóloga Josiplessis Marques falou sobre as pressões das redes sociais.

A sociedade atual tem uma séria dificuldade de esperar e aguarda aceitação imediata.

Há uma cultura de muita exposição e é preciso pensar sobre o quanto sofremos com essa realidade.

As redes sociais roubam atenção, tempo e energia de nós, além de muitas vezes despertarem gatilhos emocionais.

Ouça aqui o podcast completo.