Paraíba registra bom crescimento nas doações de órgãos em 2023

A Central Estadual de Transplantes da Paraíba divulgou números animadores sobre a doação de múltiplos órgãos no Estado. Em 2023, houve um crescimento de 17% nas doações, somando 40, que incluíram coração, fígado, rins e córneas.

Rafaela Dias, diretora da Central Estadual de Transplantes, ressaltou em entrevista à rádio Campina FM nesta quinta-feira (4) que mais de 200 transplantes foram realizados no estado da Paraíba em 2023. Dentre eles, 9 foram transplantes de coração, com 7 realizados no próprio Estado e 2 corações doados para outros estados, mais precisamente Pernambuco e Rio Grande do Norte.

De acordo com Rafaela, mais de 50 órgãos foram doados para todo o Brasil, “demonstrando que a Paraíba não só fortalece a política de doação em transplantes no nosso estado, mas em todo o território do nosso país”, salientou.

“O ano de 2024 começou com a esperança renovada, pois logo no primeiro dia do ano houve outra doação de múltiplos órgãos, demonstrando que nossa equipe não tem limites, nem datas, nem feriados, para salvar mais vidas. Esse é o compromisso da equipe da Central de Transplantes”, afirmou Rafaela.

Ela também lembrou que um único doador na Paraíba pode retirar até 6 pessoas da lista de espera por um órgão.