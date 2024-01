Hospital de Catolé do Rocha atendeu mais de 400 pessoas durante plantões do feriado

O Hospital Dr. Américo Maia de Vasconcelos, em Catolé do Rocha, unidade pertencente à rede de saúde do Governo da Paraíba, realizou 419 consultas ambulatoriais durante o período compreendido entre a sexta-feira (29) e a meia-noite desta segunda-feira (1º).

Durante o feriado prolongado de ano novo, também foram realizados cinco partos, sendo três deles com cirurgia de laqueadura e uma curetagem.

O dia de maior demanda dos atendimentos ambulatoriais e de urgência foi a sexta-feira (29), quando 125 pessoas deram entrada na unidade.

No sábado (30), outras 113 pessoas foram atendidas. No dia 31, foram realizados mais 88 atendimentos e, no dia 1º de janeiro, outras 93 pessoas passaram por consulta médica na unidade.

No período, foram realizados ainda 516 exames laboratoriais diversos, 56 exames de raios-X e 27 pessoas tiveram que ser internadas para cuidados posteriores por causas diversas, tais como insuficiência renal aguda, desidratação, pneumonia, AVC, constipação, lesão expansiva, neoplasia, necrose e derrame pleural, entre outros motivos.

O diretor-geral do hospital, Fábio Cardoso, lembra que, embora a unidade tenha tido um aumento de demanda por causa do feriado prolongado, todos os atendimentos foram prestados à população que procurou o serviço.

“Os plantões, mesmo com aumento de casos de atendimento, transcorreram dentro do esperado e sem intercorrências, já que nos preparamos previamente para o aumento de demanda que é natural em épocas de festas como essa”, disse o médico.

As causas mais comuns de atendimento foram de pacientes com dores diversas, cefaleia, crise nervosa, dificuldade de urinar, crise de amigdalite, febre, mal-estar, reação alérgica, sintomas de síndrome gripal, crise de sinusite, entre outras demandas.

O hospital atendeu ainda cinco pessoas vítimas de sinistros de trânsito com moto e três pessoas em decorrência de lesões por agressão física.