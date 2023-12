No quadro Conversa com a nutri, do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque falou sobre as estratégias para uma boa alimentação para o novo ano que se aproxima.

De acordo com Amanda, adotar novos hábitos saudáveis de alimentação é uma medida importante para promover o bem estar físico e contribuir para uma vida cheia de energia.

Uma das estratégias é definir metas e objetivos claros e realistas. Não adianta fazer metas muito amplas e difíceis.

Ouça o podcast completo: