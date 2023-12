“Comportamento é mais seguido que discurso”, afirma psicólogo sobre relação de pais e filhos

“Fundamentalmente a gente não consegue oferecer ao filho aquilo que a gente não se dá”, afirmou o psicólogo Rossandro Klinjey, durante participação no programa Ideia Livre, da Rede Ita.

Na ocasião, o psicólogo reforçou que o comportamento dos genitores será sempre mais seguido do que o discurso.

Confira na íntegra os conselhos de Rossandro sobre o tema em vídeo:

Vídeo: Rede Ita

