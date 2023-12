Ao comentar sobre o cansaço excessivo relacionado ao trabalho, o psicólogo Rossandro Klinjey enfatizou a possibilidade de ambientes laborais tóxicos, além de destacar a fragilidade emocional da sociedade contemporânea. As afirmações foram repercutidas no Ideia Livre, programa da Rede Ita.

“Temos organizações que adoecem, temos sim ambiente de trabalho que pode ser tóxico e que torna as pessoas adoecidas, mas também temos uma geração mais fragilizada emocionalmente. Temos que ver até que ponto é a instituição e até que ponto sou eu”, completou.

O psicólogo, além de destacar a importância de despertar a autocrítica, comentou as possibilidades de tornar os ambientes de trabalho mais saudáveis.

Confira na íntegra o posicionamento em vídeo:

Vídeo: Rede Ita

