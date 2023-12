Central Estadual de Transplantes registra 18ª doação de multiórgãos no Trauma JP

A Central de Transplantes da Paraíba registrou, no início da manhã desta quinta-feira (28), no Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, unidade do Governo do Estado, mais uma doação de múltiplos órgãos. Essa é 18ª doação do ano registrada no hospital.

Após a permissão da família, foram doados os órgãos de uma paciente de 30 anos, vítima de um edema cerebral.

A morte encefálica foi confirmada depois da realização de três exames clínicos e de imagem, que atendem ao protocolo proposto pelo Conselho Federal de Medicina.

O fígado foi implantado em um paraibano de 63 anos, e os rins foram aceitos pelas centrais de transplante dos estados de Pernambuco e Rio de Janeiro, tendo como receptores dois homens, ambos de 44 anos. As córneas também foram doadas, mas primeiro são encaminhadas para o Banco de Olhos.

A diretora-geral da Central de Transplantes, Rafaela Dias, enfatiza a importância do trabalho multiprofissional desempenhado durante o processo da doação. “Além da autorização da família, o processo de doação envolve um trabalho muito importante de sintonia entre as equipes envolvidas, que vai desde enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, motoristas, médicos. Todos voltados para o objetivo de salvar vidas,” destaca.

De acordo com dados consolidados pelo setor de estatísticas da Central, este ano já foram realizados 245 transplantes no estado. Ainda aguardam na lista de espera 553 pessoas, sendo 347 de córneas, cinco de coração, 25 de fígado e 177 de rim.