Hospital de Patos atende quase 300 pessoas no feriado de Natal

O plantão do feriadão de Natal, que compreendeu o período a partir das 18h da sexta-feira (22) até a meia-noite dessa segunda-feira (25), registrou na Urgência e Emergência do Complexo Hospitalar Regional Deputado Janduhy Carneiro (CHRDJC), em Patos, o atendimento a 269 pessoas, 41 das quais vítimas de sinistros de trânsito.

O hospital, que integra a rede de saúde do Governo da Paraíba, realizou no período 18 cirurgias.

No plantão do dia 22 foram atendidas 26 pessoas; no dia 23, outros 83 pacientes deram entrada no hospital por causas diversas; na véspera de Natal, 76 pessoas procuraram os serviços do hospital; e no dia 25, no plantão de maior movimentação do feriadão, outras 84 pessoas foram assistidas na unidade.

Das 41 vítimas de sinistros de trânsito, o hospital atendeu 36 pessoas que se acidentaram com motocicletas, três com carros e dois atropelamentos.

A maior parte dos acidentados foi da cidade de Patos, com 24 casos, mas o hospital atendeu ainda pacientes das cidades de Água Branca, Condado, Desterro, Imaculada, Itaporanga, Malta, Matureia, Piancó, Quixaba, São José de Espinharas, São Mamede, Várzea e Nova Olinda.

Na urgência, a maior demanda de atendimentos foi de pessoas com queixas de dores, com 49 casos, seguida de pessoas que sofreram quedas, com 44 atendimentos.

Mas o hospital atendeu ainda pessoas com crise hipertensiva, dispneia, cefaleia, mordida de animais, entre outros motivos.

Todos os 18 procedimentos cirúrgicos foram de urgência, sendo o maior número de casos de cirurgia geral, com 10 ocorrências, cinco vascular, duas ortopédicas e uma urológica.

O diretor-geral do hospital, Francisco Guedes, lembra que, embora o número de atendimentos no feriadão tenha sido significativo, tudo ocorreu bem.

“Como atendemos urgência e emergência sempre estamos preparados, tanto do ponto de vista de equipe, quanto de suprimentos e medicamentos, de forma que, mesmo tendo uma demanda maior de assistência, a gente consegue atender bem como nestes casos que realizamos, com sucesso, 18 cirurgias de urgência”, destacou Francisco, lembrando que, em breve, o hospital contará com novo bloco cirúrgico, com seis salas graças à obra de ampliação do hospital que está em curso e que também inclui uma nova UTI com 10 leitos.