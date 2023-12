Prefeitura distribui brinquedos, presentes e enxovais em hospitais de Campina

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está realizando a campanha Doutor Noel, que visa levar brinquedos, presentes e enxovais para pacientes internados nos hospitais públicos municipais durante o Natal. Nesta sexta-feira, 22, foram realizadas as primeiras entregas da campanha.

Estão sendo distribuídos 275 kits de presentes para os pacientes adultos internados no Hospital Municipal Dr. Edgley, no Hospital Municipal Pedro I e nas duas Unidades de Pronto Atendimento; 30 brinquedos para as crianças internadas no Hospital da Criança e do Adolescente e 100 kits de enxoval para recém-nascidos do Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA).

A primeira-dama do Município, Juliana Figueiredo Cunha Lima; o secretário de Saúde, Carlos Dunga Júnior; e a secretária adjunta de Saúde, Carol Gomes; fizeram a primeira entrega dos presentes pessoalmente aos pacientes. Para os bebês recém-nascidos, também foram distribuídas fraldas. A ação foi acompanhada de uma cantata de Natal.

Além disso, a campanha Samu Noel, que arrecadou doações de brinquedos ao longo de todo o mês, também realizou a entrega dos presentes nesta sexta-feira, 22. As equipes do Samu distribuíram centenas de presentes na Clínica Escola do Autismo e em comunidades carentes da cidade.

“É muito gratificante poder promover essa ação e perceber que os pacientes apresentam até uma melhora no quadro pela felicidade de estarem sendo agraciados com essa ação alegre e simbólica”, disse o secretário.