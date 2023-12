No quadro Saúde em Dia, do programa Conexão Caturité, o médico Uirá Coury falou sobre os cuidados e medidas de precaução durante as festividades do fim de ano.

Sobre a higiene pessoal, mantenha os cuidados de lavar as mãos, especialmente antes de comer.

Durante as festas, é comum haver excessos alimentares, então procure manter o equilíbrio e se alimentar de legumes, frutas e alimentos integrais.

Ouça o podcast e confira todas as dicas: