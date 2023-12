A Secretaria de Saúde de Campina Grande, com o objetivo de garantir o controle da disseminação da Covid-19, emitiu uma circular com orientações de prevenção à doença durante as festividades de Natal e do Ano Novo.

Embora o quadro epidemiológico esteja sob controle, a Vigilância em Saúde do município busca apenas orientar a população sobre medidas simples de prevenção.

Para as pessoas com sintomas gripais, o ofício circular recomenda o uso de máscaras e higienização das mãos a partir do início dos sintomas; orienta que os pacientes procurem os serviços de saúde após o terceiro dia de sintomas persistentes; orienta também sobre a utilização de máscaras até o terceiro dia, após o término dos sintomas.

Para a população em geral, a Vigilância em Saúde recomenda a constante higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel, a limpeza de objetos de uso compartilhado e o afastamento de crianças de atividades desenvolvidas em creches, escolas ou brinquedotecas, caso haja sintomas.

“A circulação de uma nova subvariante do vírus SAR-COV-2 não compromete os festejos de final de ano, mas deve chamar a atenção para a adoção de cuidados simples durante as aglomerações. Além disso, a medida essencial é estar em dia com a vacinação contra a covid-19”, esclareceu o diretor de Vigilância em Saúde, Miguel Dantas.

As unidades de referência para atendimento de pacientes com sintomas em Campina Grande são as duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Alto Branco e do Dinamérica; o Hospital Municipal Pedro I; o Hospital Municipal Dr. Edgley; o Hospital da Criança e do Adolescente (HCA) para pessoas até 14 anos; o Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA) para gestantes; e as Unidades Básicas de Saúde de Catolé de Boa Vista e do Complexo Aluízio Campos, além das Policlínicas e dos Centros de Saúde.