Vídeo: Secretário de Saúde do Estado anuncia oncologia como prioridade e novos programas para 2024

“O nosso objetivo em 2024 é ter como prioridade a oncologia no nosso estado”, afirmou o secretário de Saúde do Estado, Jhonny Bezerra, durante entrevista à imprensa. Na ocasião ele citou ainda outras ações prioritárias do Governo do Estado.

“O governador João Azevêdo, nas primeiras semana de janeiro, estará lançando o programa “Saúde Plena”, que é um grande programa de revitalização com diversos eixos, um focado na atenção primária, onde vai ter cofinanciamento dos municípios: aquele município que se destacar e atingir as metas de imunização pré natal, saúde da criança, vai receber um bônus”, exemplificou.

Além desse eixo, o gestor destacou um segundo, de média complexidade, com a implantação de 13 policlínicas regionais, além de um investimento na telemedicina e saúde digital.

Bezerra também foi questionado sobre o Hospital das Clínicas de Campina Grande e respondeu que a licitação foi finalizada.

“A empresa já foi habilitada a previsão é que o governador assine a ordem de serviço no final de janeiro ou início de fevereiro”, destacou.

Confira na íntegra o posicionamento do secretário em vídeo:

*vídeo – paraibaonline