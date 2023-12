No quadro ‘Conversa com a nutri’, do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque deu dicas de estratégias alimentares para aproveitar as festas de fim de ano sem culpa.

Caso haja exagero, não é preciso se preocupar. Se planeje e estabeleça metas realistas.

Procure consumir uma pequena quantidade dos alimentos e controle as porções no momento de se servir. Aproveite e deguste as comidas específicas desta época de festas.

