Bebês prematuros do Hospital Edson Ramalho ganham roupas natalinas

De pequenos, só no tamanho mesmo. Porque no amor, na fofura e na força, os bebês da UTI Neonatal (Utin) do Hospital do Servidor General Edson Ramalho (HSGER), da rede estadual de saúde, são, com certeza, os maiores do mundo. Para as mamães e papais, eles são, inclusive, o melhor presente deste Natal.

Por isso, nada mais justo que esses pequenos guerreiros mostrassem toda sua graça com roupinhas de Papai Noel, boneco de neve, duendes e Mamãe Noel.

A ação é uma forma de humanizar o acolhimento às famílias dos bebês e tornar o ambiente mais leve.

“Sabemos que os pais gostariam de estar com os seus filhos em casa, no aconchego do lar, principalmente na época do Natal. A ação é um gesto de carinho e foi feita com a intenção de reduzir o impacto da ansiedade na internação e tornar a UTI Neonatal um ambiente mais humanizado para os bebês e suas famílias”, destacou Mara Fernanda, coordenadora de Enfermagem das UTIs Neonatal e Canguru e Unidade de Cuidados Intermediários (Ucin).

Para Thaís Adelaide, mãe de Airton – que nasceu no dia 11 deste mês – a ação natalina da unidade trouxe uma percepção diferente sobre a UTI Neonatal.

“Quando ele nasceu, eu me dei conta de que ele passaria o Natal na UTI e fiquei muito angustiada, pensando em como seria. Hoje, ao chegar lá, tive essa surpresa de vê-lo vestido de duende. Fiquei emocionada demais! Eu me sinto muito abençoada em ver meu filho bem cuidado”, relatou.

De acordo com a diretora de Atenção à Saúde, da Fundação PB Saúde, que gerencia a unidade hospitalar, Ilara Nóbrega, o momento vem para celebrar a magia do Natal de uma maneira especial no ambiente hospitalar.

“Hoje, não estamos apenas testemunhando a temporada festiva, mas também a resiliência e a força dos nossos pequenos guerreiros, os bebês prematuros. Que este gesto simbólico inspire todos nós a continuar trabalhando para tornar os cuidados neonatais cada vez mais humanizados”, destacou.

As roupinhas foram produzidas pelas profissionais da unidade hospitalar, a técnica de enfermagem Silvania Cristina e a enfermeira Nathalia Alves.

Confeccionadas em tecidos confortáveis e leves, elas passaram por um processo de higienização para garantir a segurança dos bebês.

A ação já faz parte do calendário do Hospital, tendo iniciado em 2019, com os bebês fantasiados de super-heróis. De lá para cá, já foram usadas fantasias da Turma da Mônica, de coelhinhos da Páscoa e até roupas juninas.