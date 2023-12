Prefeito ressalta parceria para ampliação de Estratégia da Saúde da Família

Em parceria com o Ministério da Saúde, a Prefeitura de Campina Grande, lançou o projeto Campina Atende Mais, que é vinculado ao programa APS do Futuro.

O evento aconteceu na manhã da última segunda-feira (18) com a presença de representantes do Ministério da Saúde.

O objetivo do Campina Atende Mais ampliar o número de equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) para atender toda a população da cidade, chegando a 100% de cobertura da Atenção Básica.

Durante entrevista, o prefeito Bruno Cunha Lima destacou a importância da parceria para a saúde de Campina tanto na atenção básica como nos programas de saúde bucal.

– A gente tem a devida consciência do quanto a atenção básica, a estratégia de saúde da família é essencial, não só por ser a porta de entrada, mas por ser o local onde as estratégias preventivas podem e são bem sucedidas diminuindo os impactos de doenças na vida da população. Temos feito investimentos significativos e com essa parceria com o Ministério da Saúde, vai resultar nos números, na ampliação da cobertura da atenção primária – ressaltou.