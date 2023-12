A semana do dia 14 ao dia 21 de dezembro é marcada pela mobilização nacional para a doação de medula óssea, uma ação muito importante que pode salvar a vida de quem sofre com o câncer no sangue.

A ação é instituída por lei e a Diocese de Campina Grande abraçou a causa e lançou a Campanha “Neste Natal você pode ser o milagre na vida de alguém, se cadastre como doador de medula óssea”, mobilizando os fiéis nas igrejas e paróquias sobre a importância do cadastramento.

Uma das coordenadoras da mobilização, a professora Suênia Vasconcelos, falou à Rádio Caturité FM sobre como surgiu a semana de mobilização.

– Essa semana foi instituída por lei, é a Lei Pietro, em homenagem a um jovem que faleceu aos 19 anos vítima de leucemia, e o seu pai, que era deputado, propôs essa lei para que haja uma conscientização para que as pessoas se cadastrem e doem a medula. Esse cadastro é feito no Hemocentro, e o Registro de Doadores de Medula Óssea (Redome) faz esse serviço de cruzamento de dados – explicou.

Suênia também pediu aos doadores que possam multiplicar a mensagem para que mais pessoas se cadastrem e façam a diferença na vida das pessoas que precisam do transplante.

– Quem está precisando sabe da importância dessa doação e quando a gente está na mobilização e fala com as pessoas, muitas prometem que vão fazer o cadastro e não vão, por isso eu peço, se cadastrem, doem, a sua iniciativa pode salvar uma vida – pontuou.