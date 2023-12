Campina Grande terá mais de 80 novas equipes de Saúde da Família

Na manhã da última segunda-feira (18), foi firmada uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura de Campina Grande, quando foi lançado o projeto Campina Atende Mais, vinculado ao programa APS do Futuro.

De acordo com o secretário de Saúde do município, Carlos Dunga Júnior, o programa é de extrema importância, pois, através dele, serão ampliadas as equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF).

Ele assegurou, em entrevista, que novas equipes de saúde da família e saúde bucal serão formadas para atender a população de Campina Grande.

– É um programa muito importante que foi reestruturado pelo Ministério da Saúde e contempla vários propósitos nossos, que é melhorar a atenção básica, o atendimento, a acolhida nas UBSs. Serão mais 87 equipes novas de médicos de saúde da família, 63 na saúde bucal, mais profissionais, infraestrutura e medicamentos para a população – salientou.