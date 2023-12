“Vejo como uma alavanca para o futuro”, diz secretário sobre programa Saúde de Verdade

“Eu vejo como uma alavanca para o futuro”, afirmou o secretário de Saúde, Dunga Júnior, ao ser questionado sobre o programa Saúde de Verdade. Em entrevista ao Ideia Livre, da Rede Ita, ele foi questionado sobre uma possível resistência de servidores ao programa, e respondeu que no início houve tanto dos operadores, como da população, mas enfatizou que funciona.

“Esse sistema funciona em outras cidades, uma cidade que é exemplo em muitas coisas é São Paulo que você vê funcionando, você marcando sua consulta, agendando seu exame e tudo dando certo. Porque não daria em Campina Grande?”, perguntou.

Também na entrevista, o secretário foi questionado sobre a estrutura do Hospital Help e a relação com o Sistema Único de Saúde (SUS).

“Eu fico impressionado com o potencial, a ousadia, a qualidade que temos ali para oferecer ao usuário do SUS e nós enquanto operadores de sistema nós temos as nossas mãos uma oportunidade de oferecer um serviço de qualidade, de última geração”, concluiu.

Confira na íntegra as afirmações em vídeo:

*vídeo – rede ita