Logo após o lançamento do projeto Campina Atende Mais, realizado na manhã da segunda-feira, 18, em consonância com o programa APS do Futuro, do Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Campina Grande já realizou a primeira reunião com os médicos residentes do município. O encontro teve como objetivo apresentar a proposta de ampliação da cobertura de Atenção Primária à Saúde no Município (APS).

O convênio com o Ministério da Saúde visa atingir a cobertura de 100% da população de Campina Grande na Atenção Básica. Para isso, o número de equipes da Estratégia de Saúde da Família deve subir de 121 para 207, e as equipes de Saúde Bucal devem crescer de 54 para 115.

Os médicos residentes foram apresentados ao projeto pelo secretário municipal de Saúde, Carlos Dunga Júnior, e pelo secretário adjunto da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (SAPS/MP), Felipe Proenço, além da secretária executiva de Saúde de Campina Grande, a fisioterapeuta Carol Gomes.

A Residência Médica de Campina Grande foi implantada em 2013 e, a cada ano, são formados 14 médicos em Medicina de Saúde da Família e da Comunidade. Com a Residência, o Município tem profissionais capacitados para atuar nas novas equipes que serão abertas. Além disso, a cidade também vai implantar a Residência Multiprofissional, para formação de enfermeiros, fisioterapeutas, entre outras funções necessárias às novas equipes.

Campina Grande já vem ampliando a APS nos últimos três anos. A Prefeitura implantou seis Unidades Básicas de Saúde e construiu uma unidade nova, além de reformar e requalificar quase 40 serviços da Atenção Básica. Na Saúde Oral, o crescimento foi de 41 para 54 consultórios odontológicos e a abertura de dois Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs).