Saúde de JP realiza mais 1,5 mil testes rápidos para ISTs

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou 1.588 testes rápidos para detecção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) durante as ações da campanha Dezembro Vermelho.

A mobilização contou com atividades em pontos estratégicos da Capital para sensibilizar a população acerca dos cuidados relacionados às ISTs.

Para a gerente de Vigilância Epidemiológica da SMS, Danielle Melo, o trabalho realizado pela rede municipal de saúde é primordial para conscientizar os cidadãos sobre prevenção, diagnóstico e tratamento prévio.

“Diante dessas ações, vemos a necessidade de promover outros momentos de mobilização para o próximo ano e reforçar que os testes rápidos e vacinas são ofertados a todos de forma gratuita nas unidades de saúde da família”, destacou.

Do total de testes rápidos realizados, foram detectados 69 casos reagentes para HIV, sífilis ou hepatite C. Esses casos receberam as orientações necessárias e encaminhamento para serviço especializado.

Ainda durante as ações, foram aplicadas 574 doses de vacinas, incluindo hepatite B, dT, tríplice viral, influenza e covid-19 bivalente.

Foram visitados pontos da Capital como Busto de Tamandaré, Praça Rio Branco (Sabadinho Bom), Parque Solon de Lucena, Rua da Areia, Casa da Pólvora (Circulador Cultural) e Faculdade Internacional da Paraíba (FPB), no bairro de Tambiá.

A campanha segue durante o mês de dezembro nas unidades de saúde da família (USF) do município.

Serviço – Durante todo o ano, a rede municipal de saúde oferece à população atendimento voltado às ISTs, desde a disponibilização de testes rápidos e distribuição de preservativos nas USFs até o acompanhamento com especialistas no Serviço de Assistência Especializada e Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA).

Para ter acesso ao atendimento especializado, as pessoas devem se dirigir diretamente ao serviço, localizado na Policlínica Municipal de Jaguaribe (Avenida Alberto de Brito, 411, Jaguaribe). O horário de funcionamento é das 7h às 16h30, de segunda a sexta-feira, e o telefone para contato é: 3213-7592.

Para tirar dúvidas relacionadas às ISTs, a população pode ligar para o número (83) 98123-2949. O horário de atendimento é das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. Se o usuário preferir, pode manter a identidade em sigilo durante a ligação.