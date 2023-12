Prefeitura de CG e Ministério da Saúde lançam projeto para cobertura na Atenção Básica

Na manhã desta segunda-feira, 18, o Ministério da Saúde e a Prefeitura de Campina Grande lançaram o projeto Campina Atende Mais, vinculado ao programa APS do Futuro.

O objetivo é ampliar o número de equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) para atender toda a população do Município, chegando a 100% de cobertura da Atenção Básica.

Com a adesão ao programa APS do Futuro, o número de equipes de ESF de Campina Grande vai subir de 121 para 207, o que representa um acréscimo em mais de 70%. Na Saúde Bucal, o número de equipes vai crescer de 54 para 115.

Além de garantir a cobertura total da Atenção Primária à Saúde, um dos objetivos é também diminuir o número de cidadãos referenciados por equipe, fazendo melhorar a qualidade da assistência na Atenção Básica.

Outros eixos e perspectivas do programa para o fortalecimento da APS foram o retorno do NASF, a consolidação do programa Mais Médicos pelo Brasil, o uso de tecnologia na Atenção Básica, o cadastramento de toda a população, entre outras ações.

Campina Grande é uma das primeiras cidades do país a aderir ao programa APS do Futuro. No Nordeste, apenas a cidade Rainha da Borborema e a capital de Pernambuco, Recife, aderiram ao programa.

“Esse ato de hoje aqui é um divisor de águas. Existe uma Atenção Primária à Saúde antes desse momento e uma APS após a assinatura do convênio com o Ministério da Saúde. Vai reforçar não apenas a nossa capacidade de atender, mas de atender bem. Eu gostaria que todos nós entendêssemos o tamanho dessa ação de hoje, que é muito mais do que uma conquista porque significa atender 100% dos moradores da nossa cidade. É levar vida à vida das pessoas”, disse o prefeito Bruno Cunha Lima.

O secretário adjunto da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS/MS), Felipe Proenço de Oliveira, participou da solenidade, junto aos assessores do Gabinete da SAPS, Doracy Karoline Simões e Gilberto David Filho.

Também se fizeram presentes a superintendente Estadual do Ministério da Saúde, Joelma Greicy Fernandes Lira, e a articuladora Territorial do Núcleo de Integração de Projetos Estratégicos da Gerência de Projetos da SAPS/MS na Paraíba, Renata Martins Domingos.

Um dos articuladores para a implantação do programa em Campina Grande foi o senador Veneziano Vital do Rêgo, que esteve na solenidade ao lado da sua esposa, Ana Cláudia Vital.

A primeira-dama do Município, Juliana Figueiredo Cunha Lima, também participou da cerimônia, assim como o secretário municipal de Saúde, Carlos Dunga Júnior, e a secretária executiva de Saúde de Campina Grande, Carol Gomes.

O vereador Alexandre Pereira, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, representou os demais vereadores. Representando o controle social, a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Ângela Carvalho, compôs a mesa de honra.

Campina Grande já vem ampliando a APS nos últimos três anos. A Prefeitura implantou seis Unidades Básicas de Saúde e construiu uma unidade nova, além de reformar e requalificar quase 40 serviços da Atenção Básica.

Na Saúde Oral, o crescimento foi de 41 para 54 consultórios odontológicos e a abertura de dois Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs).