Secretário fala de gestão de Saúde em Campina e união com os governos

O secretário de Saúde de Campina Grande, Dunga Júnior, contou, em entrevista ao Ideia Livre da Rede Ita, que sempre teve o desejo de ocupar a pasta. Ele, que antes do início da reforma administrativa da Prefeitura ocupava o cargo de superintendente da Superintendência de Trânsito e Transporte Público (STTP), afirmou que a vontade surgiu após ver o êxito na gestão de Ricardo Coutinho e Luciano Agra em João Pessoa.

“Acredito que seja viável fazer gestão com o sistema de saúde do município”

Ainda na entrevista, o gestor falou da importância de uma tríplice nessa citada gestão, entre município e governos Federal e do Estado, além do apoio de senadores e deputados da bancada paraibana.

“Muita coisa vemos que se arrasta na Saúde e precisamos que as coisas sejam mais esclarecidas e objetivas”, completou.

Dunga também comentou sua intenção de utilizar a tecnologia no melhoramento da gestão. Ele citou a importância dos dados nesse processo.

“A partir do momento que tenho conhecimento dos dados, que eu faço esse fluxo do meu usuário do Sistema Único de Saúde, e eu tenho a entrada dele na Unidade Básica de Saúde, todo o seu fluxo até a saída, eu vou ser capaz de planejar”, exemplificou.

Confira na íntegra o trecho da entrevista em vídeo:

*vídeo – rede ita