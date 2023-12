Podcast: confira as tendências de maquiagem para o fim de ano

No quadro ‘De Bem com o Espelho’, do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes (foto) deu dicas de maquiagens para o fim de ano.

A tendência para este ano é uma maquiagem mais leve, e a aposta é hidratar bem a pele e usar uma base mais fluida e hidratante.

Se você tem pele oleosa, pode optar por uma base matte e usar brumas hidratantes. Você pode misturar a sua base com blindagem ou hidratante para obter um efeito mais leve.

Ouça aqui o podcast completo e confira todas as dicas.