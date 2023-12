O ensino desempenha um papel fundamental no desenvolvimento científico, contribuindo para o avanço do conhecimento e a evolução das ciências. E essa é uma das bases do HELP – Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa.

O artigo científico “Covid-19 And Endocrine Status: Characteristics Of Patients Who Survived Intensive Care In Campina Grande” foi publicado na revista internacional IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS).

O trabalho é fruto da dissertação de mestrado desenvolvida pela endocrinologista e pesquisadora, Lígia Cristina Lopes de Farias, sob a orientação do professor Dr. Carlos Teixeira Brandt (Unifacisa) e da professora Dra. Vívian Resende (UFMG).

De acordo com a pesquisadora, Lígia Cristina Lopes de Farias, neste trabalho se avaliou fatores de risco e surgimento de condições endócrinas nos pacientes que tiveram a forma grave da Covid-19, necessitando de internação em Unidades de Terapia Intensiva.

“Após alta hospitalar, na fase prospectiva do estudo, os pacientes foram seguidos no ambulatório de Endocrinologia do Hospital HELP por mim conduzido, onde foi feito o acompanhamento para se verificar o surgimento de novas doenças endócrinas ou piora daquelas condições pré-existente. O objetivo, portanto, foi avaliar o impacto do coronavírus no sistema endócrino”, explicou.

O estudo metabólico de pacientes que sobreviveram à Covid-19 grave foi caracterizado pelo aparecimento de novos casos de hipertensão, pré-diabetes, diabetes mellitus e dislipidemias, destacando a importância de avaliar o sistema endócrino em pacientes que enfrentam a forma grave da doença.

Os resultados fornecem insights valiosos para profissionais de saúde, orientando estratégias de tratamento e acompanhamento pós-alta. Este é mais um passo significativo na compreensão abrangente dos efeitos da pandemia no corpo humano.