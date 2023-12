Hospital de Catolé do Rocha realiza sete cirurgias eletivas em um dia

O Hospital Dr. Américo Maia de Vasconcelos, unidade da rede estadual na cidade de Catolé do Rocha, prosseguiu, nessa terça-feira (12), com as cirurgias eletivas que são realizadas todas as terças e quintas-feiras na unidade e, a cada 15 dias, também aos sábados.

Desta vez foram realizados sete procedimentos eletivos e quatro partos. Todas as cirurgias são marcadas via sistema RegNutes.

Foram realizadas histerectomias totais (retirada do útero e do colo do útero), colecistectomia (retirada da vesícula biliar), hernioplastias umbilical (tratamento da hérnia na parede abdominal), colpoperineoplastias anterior e posterior (correcção de defeitos sintomáticos da parede posterior da vagina e defeitos do períneo), em pacientes das cidades de São Bento, Brejo dos Santos e Catolé do Rocha, e ainda quatro partos cesarianos.

“Essas cirurgias contribuem para desafogar a demanda regional, além de melhorar a assistência aos pacientes que precisam de procedimentos cirúrgicos eletivos e faz parte das ações da Secretaria Estadual de Saúde de interiorizar, cada vez mais, serviços importantes para a população no sertão paraibano”, afirma o diretor-geral do hospital, Fábio Cardoso.

O médico lembra que, em novembro último, a unidade realizou um mutirão de cirurgias pelo Programa Opera Paraíba e durante três dias de esforço concentrado foram realizadas 67 cirurgias.

Referência para 10 municípios da 8ª Região de Saúde, o Hospital de Catolé tem nas consultas ambulatoriais e exames sua maior demanda, com cerca de seis mil atendimentos mensais e, mais recentemente, se tornou referência também para procedimentos ortopédicos, consolidando assim a expansão do serviço para o Sertão paraibano.