Paraíba realiza dia D de vacinação contra Covid-19 e multivacinação no fim de semana

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), realiza mais um dia D de vacinação contra Covid-19 e Multivacinação, neste sábado (16).

O objetivo é o fortalecimento das ações e a oferta da vacina para fins de melhoria da cobertura, assim como atualizar esquema vacinal com as doses de rotina para toda a população. Atualmente, o estado encontra-se com a cobertura de Bivalente em 18,16% na população acima de 18 anos.

O secretário de Saúde da Paraíba, Jhony Bezerra, explica que foi identificada uma nova sublinhagem da Covid-19 e, por recomendação do Ministério da Saúde, está disponível em todo o estado uma nova dose de Bivalente para as pessoas acima de 60 anos e pessoas acima de 12 anos imunocomprometidas. Ele pontua que a recomendação deve seguir o intervalo de seis meses da última dose.

“É importante esclarecer que essa nova dose é independente do esquema anterior. Não importa se a pessoa que faz parte de um desses dois grupos tomou uma, duas, três, quatro ou cinco doses. Passou os seis meses da última, recomendado que tome essa nova dose de Bivalente. Nós estamos em um período de festas de fim de ano, de férias e que estimula aglomeração de pessoas. É importante que a população esteja com seu esquema de vacinação contra a Covid-19 em dia”, destacou.

Sobre o cenário epidemiológico da Paraíba, o secretário afirma que em 2023, até o dia 2 de dezembro, foram confirmados 5.840 casos, dos quais 5.499 (94,16%) foram leves ou moderados e 341 foram graves.

Até o momento, o estado registrou 47 óbitos pelo agravo. Ele pontua que é notório que no período entre os meses de outubro e novembro, houve um aumento de notificação de casos.

O gestor garante que a maioria dos registros foi de casos leves e que não houve interferência na rede assistencial de internação hospitalar.

“Esse volume de notificações não aparece tanto nos casos graves e não observamos também impacto com relação aos óbitos. Dentro das notificações de óbitos por Covid-19, a última confirmada na Paraíba foi no mês de agosto. Temos um óbito em investigação atualmente”, observa.

O secretário reforça o alerta sobre os cuidados e proteção contra o agravo, frisando que a vacinação é a maior prevenção que existe.

As medidas de proteção permanecem como a etiqueta respiratória, uso de máscara se estiver sintomático, testagem e isolamento até o 7º dia.