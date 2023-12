A programação do Natal Iluminado em Campina Grande também tem espaço para a saúde. Dentro das ações que ocorrem este ano, está em curso a Campanha “Natal Imunizado”, promovida pela Secretaria de Saúde do município.

Conforme explicou a coordenadora de imunização municipal, Samira Luna, há um posto de vacinação, às margens do Açude Velho, para as pessoas que vão aproveitar a iluminação natalina também possam colocar as vacinas em dia.

Durante participação no Jornal da Manhã (Rádio Caturité FM), nesta terça-feira (12), Samira falou sobre os horários de funcionamento.

– A Campanha Natal Imunizado acontece às margens do Açude Velho, dentro da programação do Natal Iluminado. Nosso posto de vacinação funcionará durante todo o mês de dezembro, das 18h às 22h – contou.