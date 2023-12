Policlínica do Idoso promove vacinação com a bivalente em JP

Com a identificação de duas novas sublinhagens de uma variante da Covid-19 no Brasil (JN.1 e a JN.3), o Ministério da Saúde recomendou a administração de uma nova dose de reforço com a vacina bivalente para pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos de idade que tenham recebido a última dose do imunizante há mais de 6 meses.

O alerta aponta ainda que a vacinação é o principal meio de proteção contra a doença.

A partir desta terça-feira (12), a Policlínica do Idoso promoverá assistência com vacinação dos usuários do serviço, acompanhantes e de outras pessoas que precisem atualizar a vacinação contra Covid-19 e Influenza.

“Com base nessa nova recomendação do Governo Federal, iniciaremos esse bloqueio contra doença em nossos serviços e em especial os que garantem os cuidados com os idosos, que é um público mais vulnerável”, destacou Alline Grisi, diretora de Atenção à Saúde da Prefeitura de João Pessoa.

Ainda com o compromisso de garantir a prevenção, os profissionais de saúde fazem a atualização da caderneta de vacinação da população nas unidades de saúde da família (USFs), que funcionam das 7h às 11h e das 12h às 16h, no Centro Municipal de Imunização e nas policlínicas municipais, que atendem no período das 8h às 16h.

A Prefeitura de João Pessoa dispõe também de três pontos fixos localizados no Shopping Sul, no bairro dos Bancários, e no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230, que atendem de segunda a sexta-feira, das 12h às 21h, e no Shopping Tambiá, que funciona das 12h às 20h.

Ambos com a administração de todas as vacinas que fazem parte do calendário de rotina e das campanhas ativas, facilitando a vida do usuário que não pode ir até um serviço de saúde durante o horário comercial.

As vacinas contra Influenza e Covid-19 estão disponíveis para toda a população acima de seis meses de idade. Já a vacina bivalente contra a Covid-19 é destinada aos maiores de 18 anos, desde que tenham completado o esquema vacinal primário (duas doses ou dose única) e, agora recomendada uma nova dose para o novo grupo de idosos acima de 60 anos e imunossuprimidos. É necessário um período de 4 meses desde a última aplicação para poder receber o imunizante.

Grupos de maior risco – São os que exigem cuidados redobrados que correspondem aos idosos e imunocomprometidos, que são as pessoas que vivem com HIV, que foram transplantadas, que estão em uso de imunossupressores, com doença renal crônica em hemodiálise, pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses e pessoas com neoplasias hematológicas.

Documentação – Para ter acesso à vacina contra Covid-19, o usuário deve apresentar um documento oficial e o cartão de vacina, que comprove outras doses do imunizante, além do Cartão SUS.

Já para receber a vacina contra Influenza e demais vacinas do calendário de rotina, é importante levar o cartão de vacina, Cartão SUS e um documento oficial do usuário.

Locais de vacinação nesta terça-feira (12):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Roger III, Cruz das Armas IV, Anayde Beiriz e Jardim Planalto

Policlínicas Municipais e Centro Municipal de Imunização

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Home Center Ferreira Costa

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira)

9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 – (Apenas WhatsApp)

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)