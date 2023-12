No quadro Conversa com a nutri, do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque falou sobre como aproveitar as festas de fim de ano sem comprometer o planejamento alimentar.

Você pode desfrutar as celebrações e comer de forma saudável. Antes de ir para as festas, faça um plano do que você vai comer.

Estabeleça metas realistas e a quantidade que você quer comer. Outra estratégia é comer algo em casa antes de ir para os lugares.

Ouça o podcast completo: