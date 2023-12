No quadro De bem com o espelho, do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes explicou a melhor forma de retirar a cola de cílios postiços.

O demaquilante para a área dos olhos pode ajudar na remoção, mas algumas vezes não retira 100%.

A dica é usar uma haste de algodão com demaquilante e fazer movimentos de vai e vem com cuidado na região da raiz dos cílios.

Ouça o podcast completo: