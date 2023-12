Podcast: psicóloga indica o que fazer para cultivar a generosidade

No quadro ‘Saúde Mental’, do programa Conexão Caturité, a psicóloga Josiplessis Marques falou sobre a generosidade que costuma aflorar apenas no período de festas de fim de ano.

Ela disse que para desenvolvermos a melhor versão de nós mesmos é simples: comece dividindo algo que está lhe sobrando, como roupas que não servem mais.

Muitas vezes nos apegamos a valores vagos e nos tornamos menos solidários. Busque fazer atividades voluntárias e desapegue dos excessos para conseguir se doar.

Ouça aqui o podcast completo.