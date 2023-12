PMJP convoca pessoas idosas e imunocomprometidas para tomarem a nova dose da vacina Bivalente

A Prefeitura de João Pessoa começou a administrar uma nova dose de reforço da vacina Covid-19 (Bivalente) para pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos de idade, que tenham recebido a última dose da vacina há mais de seis meses e registro da dose.

A recomendação veio por meio de nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde (SES), diante dos riscos de surgimento de novas variantes, que podem repentinamente alterar o cenário epidemiológico da doença.

Em João Pessoa, de acordo com dados epidemiológicos da Secretaria de Saúde, de janeiro a dezembro desse ano foram notificados 1.789 casos de graves de Síndromes Gripais (SG) e Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) em decorrência por infecção do SARS CoV-2 em residentes em João Pessoa.

Desse total de notificação, foram 28 óbitos. A taxa geral de positividade da Covid-19 no estado, da primeira semana de janeiro até o início de dezembro, é de 4,92%.

“São medidas de segurança, para criar um bloqueio epidemiológico contra a doença com a adoção de medidas de prevenção e controle para a diminuição da transmissão do vírus, que são de suma importância para a redução da morbimortalidade da doença. Os alertas para vacinação devem ser atendidos por toda a população, em especial no caso de crianças e idosos e ainda, aquelas pessoas imunocomprometidas”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização de João Pessoa.

Nesta sexta-feira (8), feriado municipal em referência ao Dia de Nossa Senhora da Conceição e também dia de homenagem a Iemanjá também é dia de atualizar a caderneta de vacinação.

A Prefeitura disponibilizará três pontos fixos localizados no Shopping Sul, no bairro dos Bancários, no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230 e, no Shopping Tambiá, no período das 12h às 20h.

Todos os locais com administração da nova dose de reforço para os dois grupos de idosos acima de 60 anos e pessoas imunocomprometidas e, com a oferta de todas as vacinas, que fazem parte do calendário de rotina e das campanhas ativas, facilitando a vida do usuário que não pode ir até um serviço de saúde durante o horário comercial.

Todos os imunizantes disponíveis das campanhas ativas (Covid-19 ou Influenza) podem ser administrados simultaneamente com qualquer outro que faz parte do calendário de rotina, em qualquer intervalo de tempo, na faixa etária de seis meses de idade ou mais.

As vacinas contra Influenza e Covid-19 estão disponíveis para toda a população acima de seis meses de idade. Já a vacina bivalente contra a Covid-19 é destinada aos maiores de 18 anos, desde que tenham completado o esquema vacinal primário (duas doses ou dose única).

É necessário um período de quatro meses desde a última aplicação para poder receber o imunizante. O público-alvo são pessoas acima de 18 anos, além de pessoas com deficiência, imunocomprometidas e com comorbidades acima de 12 anos, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde.

Grupo de maior risco – São os que exigem cuidados redobrados corresponde a idosos e imunocomprometidos, que são as pessoas que vivem com HIV, que foram transplantadas, que estão em uso de imunossupressores, com doença renal crônica em hemodiálise, pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses e pessoas com neoplasias hematológicas.

Documentação – Para ter acesso à vacina contra Covid-19, o usuário deve apresentar um documento oficial e o cartão de vacina, que comprove outras doses do imunizante, além do Cartão SUS. Já para receber a vacina contra Influenza e demais vacinas do calendário de rotina, é importante levar o cartão de vacina, Cartão SUS e um documento oficial do usuário.

Locais de vacinação nesta sexta-feira (8)

Home Center Ferreira Costa

Horário: 12h às 20h

Shopping Tambiá

Horário: 9h às 16h

Shopping Sul

Horário: 12h às 20h

Shopping Tambiá

Horário: 12h às 20h

Centro de Imunização (aberto aos sábados e domingos)

Exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) de urgência.

Pessoas que tiveram alguma exposição para doença, com alguns tipos de acidentes, com perfuro cortantes e no caso da antirrábica para pessoas que foram mordidas por cães e gatos não vacinados ou, ainda, por morcegos.

Horário: 8h às 12h