No quadro ‘Saúde em Dia’, do programa Conexão Caturité, a enfermeira Iolanda Guedes, do Hospital Universitário Alcides Carneiro, falou sobre a campanha Dezembro Laranja, para a prevenção do câncer de pele.

Ela destacou a ação realizada no hospital no último sábado (2), com consultas gratuitas com profissionais da dermatologia.

Uma equipe completa esteve disponível e, além da consulta dermatológica, o hospital também ofereceu a cirurgia no mesmo dia.

Ouça aqui o podcast completo e saiba mais detalhes.