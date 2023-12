O prefeito Bruno Cunha Lima inaugurou na manhã desta terça-feira, 5, o consultório de odontologia da Unidade Básica de Saúde Eduardo Ramos, no bairro do Centenário. A UBS completou 10 anos de fundação no mês passado e recebeu um gabinete odontológico pela primeira vez.

A entrega foi feita numa solenidade simbólica, com café da manhã para a comunidade. Estiveram presentes o secretário de Saúde, Carlos Dunga Júnior; o gerente de saúde bucal, Tony Peixoto; e o vereador Alexandre do Sindicato, que é morador do bairro e foi um dos que intermediaram a implantação da UBS no local.

O consultório foi equipado com cadeira odontológica, foco, caneta de alta rotação, fotopolimerizador, esterilizador, aparelho de ar-condicionado e compressor, entre outros equipamentos. Para atuar na UBS, foi direcionada uma dentista convocada recentemente no concurso público municipal.

Com mais este gabinete odontológico, o Município saltou de 41 consultórios para 54 na gestão do prefeito Bruno Cunha Lima. Além disso, o prefeito anunciou que vai aderir a um convênio com o Ministério da Saúde para ampliar em mais 61 o número de consultórios de saúde bucal na cidade, chegando ao final com 115.

Outras conquistas recentes foram a aquisição do Odontomóvel e a implantação do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) da Catingueira, que deve ser inaugurado nesta quarta-feira, 6.

“Acredito muito que investir na Atenção Básica é um avanço muito grande para melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Temos cerca de 120 equipes em 80 prédios e 43 foram requalificados, o que representa mais de 50%. Já é possível ver um sentimento novo nas equipes, completamente diferente”, disse Bruno.

“Essa casa [onde funciona a UBS] tem uma importância muito grande na minha vida. Então tudo o que conquistamos, trazer esse benefício para esse bairro é a realização de um sonho de criança pequena que não tinha o que comer e trabalhava aqui para poder ter algo pra comer. E hoje poder trazer algo que vai beneficiar esse bairro é muito importante”, disse Alexandre.