O Hospital HELP está oferecendo uma oportunidade única para estudantes de Medicina da Unifacisa, médicos e cirurgiões de Campina Grande, para aprimorar habilidades em cirurgia robótica.

Em parceria com a Intuitive, empresa pioneira no desenvolvimento do sistema robótico da Vinci, o HELP promove treinamento exclusivo com o simulador mais avançado do mercado, até o dia 07 de dezembro.

De acordo com Coordenadora do Núcleo de Educação Permanente em Saúde do HELP, Mayara Barbosa, o SimNow disponibiliza conteúdo especializado para ajudar a aprimorar habilidades em todas as etapas da jornada de desenvolvimento do manuseio robótico.

“Está sendo uma oportunidade única para os estudantes de Medicina da Unifacisa e cirurgiões de Campina Grande. Estamos realizando exercícios de simulação otimizados. Trouxemos para o HELP o equipamento mais moderno do mercado, oferecendo a todos, uma momento único”, pontuou.

O cirurgião do aparelho digestivo, Arthur Balduino, ressaltou que o Hospital HELP traz para Campina Grande uma grande inovação ao promover o treinamento.

“Temos um sonho que nasceu junto com o hospital HELP para implementar e treinar os profissionais para cirurgia robótica em Campina Grande. Uma oportunidade possível apenas em grandes Congressos Nacionais, e agora, aqui no HELP, é algo incrível”, afirmou.

Cirurgia Robótica da Vinci: Precisão e Minimamente Invasiva

A Intuitive, empresa americana fabricante do sistema robótico da Vinci, foi a grande pioneira no desenvolvimento da cirurgia robótica, possibilitando um tratamento mais preciso e menos invasivo para diversos tipos de procedimentos cirúrgicos.

Já no Brasil, a cirurgia robótica da Vinci chegou em 2008 e hoje existem mais de 80 hospitais oferecendo o que há de mais moderno no cuidado minimamente invasivo para doenças como câncer e outras condições benignas.

Inscrições: Os cirurgiões interessados em participar do treinamento, podem se inscrever gratuitamente AQUI. As vagas são limitadas!