Podcast: nutricionista cita alimentos para prevenir o câncer

No quadro Conversa com a nutri, do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque falou sobre o Dia Nacional de Combate ao Câncer, comemorado no dia 27 de novembro.

A data indica a conscientização principalmente para a prevenção contra a doença que afeta milhares de pessoas.

Apesar do avanço da ciência, uma boa alimentação é um passo crucial para evitar o câncer.

Cientistas de todo o mundo já comprovaram que boas escolhas alimentares reduzem significativamente o surgimento do câncer.

Ouça o podcast e saiba quais os alimentos mais saudáveis para prevenir o câncer: