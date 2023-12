Peso e hora de dormir: saiba qual é a correlação que existe

Um amplo estudo brasileiro constatou que o horário de ir para a cama tem relação direta com o peso de cada pessoa: quanto mais tarde cada indivíduo dorme, maior é o índice de massa corporal (IMC), valor calculado com base no peso e na altura, utilizado como referência internacional na definição de sobrepeso e obesidade.

A constatação é da pesquisa, destacada no ´Estadão´: Dos 2.050 adultos entrevistados, 45,1% eram “dormidores tardios”, ou seja, dormiam após as 23h.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa deste final de semana, acesse aqui